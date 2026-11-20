Трамп назвал случайностью падение двух ракет и БПЛА на территории Польши Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп назвал случайностью инцидент с падением двух ракет и беспилотника на территории Польши. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Как утверждает Трамп, Россия якобы «уронила в Польше беспилотник и пару небольших ракет» по ошибке. При этом доказательств того, что упавшие снаряды действительно имели российское происхождение, лидер США не привел. Вместо с тем Трамп заявил, что не видит повода для жестких ответных мер в контексте инцидента.

Ранее KP.RU сообщал, что в Польше упали две ракеты и БПЛА. Как заявил глава Министерства обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, ЧП произошло утром 20 ноября. Министр также заявил о якобы нарушении российским самолетом воздушного пространства страны, не приведя никаких доказательств.