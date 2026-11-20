ЦБ РФ предупредил о признаках финансовых пирамид у LumenX и Black Sea Club Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Центральный банк России предупредил, что два проекта LumenX и Black Sea Club имеют признаки финансовых пирамид.

"Собрали в этом посте свежие нелегальные проекты и рискованные схемы, которые могут встретиться на инвестиционном рынке", - говорится в публикации.

Регулятор отметил, что LumenX и Black Sea Club с признаками финансовых пирамид находятся в предупредительном списке ЦБ и их сайты направлены на блокировку.

В Центробанке подчеркнули, что злоумышленники распространяют сведения о несуществующих инвестиционных ИИ-платформах и убеждают вложить деньги, обещая быстрый рост капитала от торговли на криптовалютном рынке.

Как писал сайт KP.RU, в февреле Банк России внес проект Deep Cashback в предупредительный список, обнаружив признаки финансовой пирамиды. Мошенники активно привлекали россиян и предлагали покупать карты стоимостью от 5 до 100 тысяч рублей для вступления в некую "цифровую программу лояльности".