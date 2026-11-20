Путин напомнил крылатую фразу, что Россия управляется напрямую Богом Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в интервью сербскому кинорежиссеру Эмиру Кустурице для проекта "Наше крещение. Предстоятель" рассказал, что в истории страны были разные крылатые выражения о том, как управляется Россия.

Глава государства отметил, что за тысячелетнюю историю России про нее было очень много сказано — как поверхностного, так и серьезного, фундаментального, но и курьезного в том числе.

«В XVIII веке был такой фельдмаршал [Христофор] Миних, который как-то сказал — во всяком случае, ему приписывают это высказывание: Россия — это та страна, которая напрямую управляется Богом. Иначе непонятно, как она вообще существует", - сказал российский лидер.

Также Путин вспомнил, что позже император Александр II, отвечая на вопрос, сложно ли управлять такой огромной и разнообразной Россией, заявил, что Россией управлять совсем несложно, только абсолютно бесполезно.

Как писал сайт KP.RU, в марте 2022 года Владимир Путин сказал, что начало спецоперации на Украине случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военачальников, причисленных к лику святых, Федора Ушакова, который за всю свою блестящую карьеру не проиграл ни одного сражения.

Президент напомнил, что адмирал как-то сказал: ‘Грозы сии пойдут во славу России’. Так было тогда, так было сегодня и так будет всегда, заключил Путин.