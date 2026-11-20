Путин заявил, что скорость мысли сейчас важнее скорости ракет Фото: REUTERS.

В настоящее время технологии переживают крупные изменения, которые происходят невероятно быстро. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью сербскому режиссеру Эмиру Кустурице для проекта "Наше крещение. Предстоятель" .

"На мой взгляд, сегодня очень важным, принципиальным является даже не скорость ракет, а скорость мысли", - ответил глава государства на вопрос, что будет наиболее важным для России сейчас — скорость ракет или ее православный дух.

Российский лидер отметил, что военные специалисты говорят ему, что если вчера еще важны были технические составляющие современного вооружения, то сегодня важны математические знания, потому что скорость изменений в военно-технической сфере невероятная.

По словам президента, кто лучше мыслит, кто быстрее реагирует на происходящие события и вызовы, тот и побеждает.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин выразил полную уверенность в безоговорочной победе России в нынешнем противостоянии с Западом на Украине. Российский лидер завершил свое выступление словами "Победа будет за нами".