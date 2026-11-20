Макрон по ошибке причислил себя и жителей Европы к украинцам Фото: REUTERS.

Президент Франции Эммануэль Макрон оговорился во время выступления на пресс-конференции в Берлине. В ходе своей речи политик по ошибке причислил себя и жителей Европы к украинцам.

«Полагаю, сегодня - в том числе для нас, украинцев… для европейцев, этот вопрос вновь становится актуальным», - заявил Макрон, тут же поправив себя.

Оговорку президент Франции допустил во время прямого эфира, который транслировал его выступление на тему возможного вступления Украины в НАТО.

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