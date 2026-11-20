Владимир Путин назвал российскую цивилизацию одной из великих Фото: REUTERS.

Россия представляет собой одну из великих цивилизаций. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью сербскому кинорежиссеру Эмиру Кустурице для проекта "Наше крещение. Предстоятель".

По его словам, определение концепции "русская цивилизация" - это непростая тема. Однако в этом вопросе нет какого-то самолюбования или зазнайства, отметил он.

"Мы признаем, что российская цивилизация — это одна из великих цивилизаций", — подчеркнул глава государства.

Президент указал, что главное отличие русской цивилизации в том, что она никогда никого не прибирала к рукам. Она позволяла развиваться и русскому народу и другим народам, входившим в состав России, обеспечивая их суверенное духовное развитие, их религию, традиции и языки.

При этом Путин упомянул и другие древнейшие цивилизации, в том числе китайскую и индийскую.

Как писал сайт KP.RU, также глава государства отмечал, что Россия является уникальной и самобытной цивилизацией, в которой проживает многообразный и единый народ.

Напомним, ранее Путин заявил, что Россия в известном смысле - страна-цивилизация, которая органично впитала многие традиции и культуры, сберегла их своеобразие.