Путин: РФ хочет биологически сохранить человека, а не ограничивать меньшинства* Фото: REUTERS.

Россия не стремится ограничивать меньшинства*, желая лишь биологически сохранить человека. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью кинорежиссеру Эмиру Кустурице для проекта «Наше крещение. Предстоятель».

«Идея и Русской православной церкви <...> и политика Российского государства заключается в том, чтобы сохранить человека, его духовность и, главное, <...> биологически сохранить человека и обеспечить это политикой государства», - подчеркнул Путин.

По словам президента, сейчас во многих обществах, в том числе на Западе, идет активная борьба за права человека, которая связана с представителями различных меньшинств*. Путин отметил, что в этом нет ничего нового, однако некоторые из таких групп начали вести себя более агрессивно.

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ЛГБТ*-чистки в Белом доме. Как заявила дипломат, США экспортируют ценности, которые затем объявляют ересью.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ.