Президент России Владимир Путин считает, что некоторые силы на Западе стремятся ослабить страну и подчинить ее своим интересам. Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин считает, что некоторые силы на Западе стремятся ослабить страну и подчинить ее своим интересам. По его мнению, такая политика продолжается на протяжении всей российской истории. Об этом глава государства заявил в интервью режиссеру Эмиру Кустурице для проекта «Наше крещение. Предстоятель».

Путин напомнил о древнеримском принципе «разделяй и властвуй» и отметил, что его неоднократно применяли в отношении России.

«Как только она становилась сильнее, мощнее — все равно сразу появлялись силы, которые хотели разделить и властвовать», - сказал президент.

По словам российского лидера, именно такими соображениями руководствовались иноземные захватчики, для которых геополитические интересы имели большее значение, чем идеологические различия.

Путин также заявил, что нынешние события считает продолжением этой политики. По его оценке, ее цель снизить потенциал России, сделать страну более уступчивой и в конечном итоге подчинить ее чужим интересам.

«Это должны понимать и знать все, в том числе те, кто проживает и в России», - подчеркнул глава государства.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин предупреждал о попытках расчленить Россию под предлогом так называемой «деколонизации». Президент отмечал, что за подобными призывами стоит стремление нанести стране стратегическое поражение и лишить ее суверенитета.