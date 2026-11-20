Трамп станцевал перед Си Цзиньпином и гостями ужина в Шэньчжэне Фото: REUTERS.

Хозяин Белого дома Дональд Трамп вновь исполнил свой любимый танец. На этот раз свидетелем стал председатель КНР Си Цзиньпин. Дональд Трамп станцевал под песню "Y.M.C.A." группы Village People на торжественном ужине в китайском Шэньчжэне. Кадры распространила сотрудница Белого дома Марго Мартин на страничке в соцсети Х.

Мероприятие прошло 19 ноября в рамках саммита АТЭС. Ужин для гостей подготовили в правительственной резиденции Kylin Villa.

Трамп танцует под песню группы Village People — Y.M.C.A.

На видео, помимо самого Дональда Трампа, попал Си Цзиньпин. Во время танца он находился рядом с президентом Соединенных Штатов и аплодировал коллеге.

Американский лидер нередко демонстрирует публике свои хореографические таланты. На бизнес-встрече в Майами Дональд Трамп завершил деловую часть традиционным зажигательным танцем. Он показал присутствующим новые танцевальные движения.