Лор Фуки: холодный воздух и яркий свет могут вызывать приступы чихания Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Иногда частое чихание может быть вызвано неочевидными причинами. Об этом "Газете.Ru" рассказал оториноларинголог Евгений Фуки.

Специалист отметил, что самой распространенной причиной чихания является аллергический ринит, который не вызвает температуры. При вирусной инфекции чихание сочетается с болью или першением в горле.

По его словам, есть и менее очевидные факторы. Так, при неаллергическом рините слизистая носа слишком активно реагирует на холодный воздух, влажность или резкие запахи. Также бывает и световой чихательный рефлекс. Это врожденная особенность нервной системы, а не аллергия на солнце, пояснил он.

360.ru сообщил, что осенью у детей часто возникают насморк и кашель, но их причиной может быть не только вирусная инфекция. При аллергической реакции чаще всего не повышается температура. А при бронхоспазме возникают свист при дыхании, нехватка воздуха, продолжительный затрудненный выдох и втягивание промежутков между ребрами.