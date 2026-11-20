Около тысячи сотрудников Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) были вынуждены перейти на удаленную работу из-за обнаружения клопов в штаб-квартире ведомства в Вашингтоне. Фото: REUTERS.

Около тысячи сотрудников Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) были вынуждены перейти на удаленную работу из-за обнаружения клопов в штаб-квартире ведомства в Вашингтоне. Об этом сообщает The New York Post.

19 ноября работникам предписали не приходить в здание из-за срочной обработки помещений от вредителей. Согласно внутренней служебной записке, клопы обнаружились на нескольких этажах, поэтому потребовалась масштабная дезинсекция.

Представители Министерства внутренней безопасности США уточнили, что заражение затронуло несколько офисов внутри здания. При этом ведомство продолжило выполнять свои задачи и "оставалось готовым реагировать на чрезвычайные ситуации".

Ранее KP.RU писал о нашествии постельных клопов на борту самолета Boeing 787 австралийской авиакомпании Qantas. Насекомых обнаружили на нескольких креслах эконом-класса, из-за чего лайнер временно вывели из эксплуатации в Риме, а обратный рейс в Перт отменили для проведения санитарной обработки.