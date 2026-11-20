Автоэксперт Данилова: неровный запуск и вибрация говорят о проблемах в двигателе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Необычная работа двигателя при холодном запуске и посторонние звуки могут свидетельствовать о предстоящем капремонте. Об этом "Газете.Ru" рассказала автоэксперт Елена Данилова.

"Первый признак — нестабильный запуск и вибрация на холостом ходу. Если двигатель стал дольше заводиться или работает неровно, это может быть признаком износа свечей зажигания, неисправности форсунок или подсоса воздуха", - сказала она.

По ее словам, зачастую похожую вибрацию могут вызывать и неисправные опоры двигателя.

Автоэксперт отметила, что тревожными признаками также являются потеря мощности и динамики разгона, появление новых звуков под капотом и изменение цвета выхлопа.

360.ru предупредил, что зимой не следует устранять мелкие поломки в автомобиле на улице.На холоде и при неумелом ремонте даже мелкая неисправность может повлечь за собой череду дополнительных вмешательств и все равно потребует обращения к специалистам.