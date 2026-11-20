Психолог Таусинова: абьюзер может рушить отношения партнера с близкими людьми Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

Домашнее насилие может затронуть друзей и родственников пострадавшего. Об этом RTVI рассказала психолог Ольга Таусинова.

Она отметила, что партнер может сказать близким, что, например, Маша была расстроена и вообще не очень хотела их видеть. Для них это будет объяснением от человека, который знает ее лучше других. И, поверив такому человеку, можно обидеться и перестать разговаривать с Машей и не услышать ее саму.

Специалист подчеркнула, что прямые угрозы и шантаж человек распознает легче. По ее словам, сложнее заметить, как отношения портятся из-за разговоров, в которых один и тот же человек из раза в раз передает чужие слова, объясняет чужие решения или говорит, кто на кого якобы разозлился.

KP.RU сообщил, что абьюзеры выбирают себе жертв по определенным признакам. Их привлекают терпимость, неуверенность, внушаемость и склонность к самопожертвованию. Такими людьми проще манипулировать и контролировать их.