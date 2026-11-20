Кот Котос во время спектакля «Опасные связи» в Театре Моссовета. Фото: Кадр из видео

Кот по кличке Котос неожиданно появился на сцене во время спектакля «Опасные связи» в Театре имени Моссовета. Пушистый гость вызвал восторг зрителей и удостоился бурных аплодисментов. Об этом сообщили в Telegram-канале театра.

Как рассказали в учреждении, Котос уже несколько месяцев является частью театральной семьи. Питомца привезли из Донбасса коллеги из Театра кошек Юрия Куклачева. Они помогают животным, оставшимся без попечения, и находят им новых хозяев.

В театре Моссовета кот вышел на сцену во время спектакля

В видео, опубликованном в соцсетях театра, актриса Екатерина Скрыпник поблагодарила зрителей за теплую реакцию и понимание. По ее словам, публика с любовью встретила неожиданного участника постановки.

«Я думаю, что у Котоса случилась настоящая премьера. И в этот момент я убеждаюсь, насколько все-таки театральное искусство живое», - отметила артистка.

Ранее KP.RU рассказывал о кошках, эвакуированных из Донбасса и получивших возможность выступать в Театре кошек Юрия Куклачева. Для спасенных животных подготовили специальный спектакль «Кошки — звезды Донбасса», в котором они впервые вышли на сцену перед зрителями.