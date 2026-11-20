Сомнолог Новиков: долгий сон в выходные вызывает проблемы с сердцем и сосудами Фото: Оксана ЗУЙКО.

Привычка недосыпать в будни, а затем проводить полдня в постели в выходные дни может подорвать здоровье. Об этом "Газете.Ru" сообщил сомнолог Максим Новиков.

Он пояснил, что социальный джетлаг чаще происходит из-за ранних подъемов в будни и более позднего отхода ко сну в выходные.

Специалист указал, что хронический недосып повышает выработку кортизола и активность симпатической нервной системы, отвечающей за реакцию организма на стресс.

По его словам, внезапные колебания графика могут нарушить работу внутренних биологических часов и создать дополнительную нагрузку на обменные и сердечно-сосудистые процессы.

Ранее ОТР рассказал, что для человека полезнее продолжительность и регулярность сна, чем мифическое лучшее засыпание к определенному времени. Кому-то проще вставать утром, кому-то – наоборот. Однако в этом вопросе важна стабильность. Вред заключается не в позднем засыпании, а в хроническом недосыпе.