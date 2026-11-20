Пользователи мессенджера MAX на устройствах с Android получили возможность делиться публикациями из каналов в историях. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Пользователи мессенджера MAX на устройствах с Android получили возможность делиться публикациями из каналов в историях. О запуске новой функции сообщила пресс-служба платформы.

Чтобы разместить пост в истории, нужно открыть нужную публикацию, нажать кнопку «Поделиться» и выбрать пункт «Репост в историю».

После этого в истории появится стикер с предварительным просмотром записи. При нажатии на него другие пользователи смогут перейти непосредственно к публикации в канале. Оформление репоста также можно изменить.

Ранее KP.RU писал о планах по расширению возможностей каналов в MAX. Генеральный директор платформы Фарит Хуснояров анонсировал появление историй, веток обсуждений и нескольких закрепленных сообщений. Новые инструменты должны сделать взаимодействие авторов с подписчиками удобнее.