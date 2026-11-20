Москва и Санкт-Петербург возглавили топ туристических направлений на Новый год Фото: Артем КИЛЬКИН.

Москва и Петербург стали самыми популярными у россиян направлениями для бронирований размещения на новогодние праздники. Об этом сообщила "Газета.Ru".

"Лидируют Санкт-Петербург и Москва: на них приходится соответственно 21 и 19% внутренних бронирований. Доля Казани составляет 4%, Нижнего Новгорода и Сочи — по 3%", - говорится в публикации.

По данным издания, в десятку востребованных городов также попали Калининград, Ярославль, Вологда, Кисловодск и Псков.

При этом Вологда в этом рейтинге поднялась с 20-го места на восьмое, а число бронирований в ней увеличилось на 17%. Возможно такой интерес связан со статусом новогодней столицы.

ОТР рассказал, что в России регионы готовятся к наступающему зимнему туристическому сезону. В первую очередь фокус направлен на готовность горнолыжных комплексов к открытию, развитие туристической инфраструктуры и новые точки притяжения. При этом главной задачей является сделать зимний отдых разнообразнее и обеспечить туристам необходимую инфраструктуру.