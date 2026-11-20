В Москве следователи раскрыли убийство, совершенное 27 лет назад Фото: Олег ЗОЛОТО.

В Москве следователи смогли раскрыть убийство, которое было совершено 27 лет назад. Об этом сообщил "МК".

В публикации уточнили, что 18 ноября 1999 года в квартире дома на Алтайской улице злоумышленник избил связанного хозяина жилья. Мужчина скончался на месте, а напавший прихватил 1000 долларов и скрылся с места преступления

Издание отметило, что в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет подозреваемый был задержан. Им оказался 53-летний житель столицы.

В пресс-службе ГСУ СКР по Москве рассказали, что мужчине предъявлено обвинение, его арестовали.

Ранее KP.RU написал, что в Сахалинской области задержаны обвиняемые в убийстве женщины, которое было совершено 25 лет назад. Ими оказались двое 49-летних жителей Сахалинской и Амурской областей. Также криминалисты обнаружили и орудие преступления.