Терапевт Борисов: режим дня и прогулки помогут укрепить иммунитет Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В холодный период года для улучшения иммунитета рекомендуется уделить особое внимание ежедневным привычкам. Об этом "Газете.Ru" сообщил терапевт Евгений Борисов.

"Начните с режима сна: большинству взрослых необходимо 7–9 часов в сутки. Старайтесь ложиться и вставать в одно время, выделяйте время для отдыха", - сказал он.

По его словам, также нужно включить в меню овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и источники белка.

Специалист отметил, что прогулки и физическая активность помогут поддерживать выносливость и хорошее самочувствие.

360.ru рассказал, что сделать прививку от гриппа нужно до сезонного подъема заболеваемости. Вакцина защищает от тяжелых осложнений и летального исхода, в том числе от гриппозной пневмонии. При этом иммунитет после вакцинации сохраняется от года до полутора лет.