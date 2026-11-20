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В холодный период года для улучшения иммунитета рекомендуется уделить особое внимание ежедневным привычкам. Об этом "Газете.Ru" сообщил терапевт Евгений Борисов.
"Начните с режима сна: большинству взрослых необходимо 7–9 часов в сутки. Старайтесь ложиться и вставать в одно время, выделяйте время для отдыха", - сказал он.
По его словам, также нужно включить в меню овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и источники белка.
Специалист отметил, что прогулки и физическая активность помогут поддерживать выносливость и хорошее самочувствие.
360.ru рассказал, что сделать прививку от гриппа нужно до сезонного подъема заболеваемости. Вакцина защищает от тяжелых осложнений и летального исхода, в том числе от гриппозной пневмонии. При этом иммунитет после вакцинации сохраняется от года до полутора лет.