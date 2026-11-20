Флорист Ястова посоветовала выбирать елку с яркими и мягкими иголками Фото: Евгения ГУСЕВА.

Чтобы выбрать подходящую живую новогоднюю елку следует обращать внимание на несколько параметров. Об этом "Абзацу" рассказала флорист Елизавета Ястова.

"Иголки должны быть мягкие, зеленые, не желтые. Можно ее немножко потрясти и проверить, осыпается она или нет", – сказала она.

По ее словам, также нужно оценить и густоту ветвей. А чтобы новогоднее дерево дольше сохранило свежесть, стоит обновить срез ствола перед установкой елки в емкость с водой.

Aif.ru сообщили, что современная новогодняя елка тяготеет к легкости и возможности рассмотреть каждое украшение. При этом дизайнеры советуют не перегружать дерево декором: свободное пространство между ветками позволяет игрушкам "дышать" и выглядит дороже, чем плотно увешанные ветви.