Экономист допустил рост ключевой ставки на заседании ЦБ в декабре Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Центробанк может увеличить ключевую ставку на 0,25–0,5 процентного пункта на ближайшем заседании до конца года. Об этом "Абзацу" сообщил экономист Алексей Зубец.

"Думаю, что они могут на ближайшем заседании приподнять ставку и посмотреть, что будет. На четверть, на половину процентного пункта – послать сигнал. В реальности это никаких серьезных изменений не вызовет, но поможет посмотреть, как поведет себя экономика", – пояснил он.

Эксперт уверен, что главная проблема для ЦБ заключается в том, что реальная доходность депозитов при текущих 11–12% почти сравнялась с уровнем роста цен. Поэтому люди перестали нести сбережения в банки.

KP.RU рассказал, что Банк России допускает рост ключевой ставки, если инфляция продолжит оставаться на повышенном уровне без признаков замедления. Однако базовый сценарий регулятора по-прежнему предполагает ее снижение. При этом текущую денежно-кредитную политику ЦБ оценивает как умеренно жесткую.