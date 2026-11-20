Лавров заявил, что Зеленский радикально сменил позицию Фото: REUTERS.

Киевский глава Владимир Зеленский в первый год президентства просил украинцев "отстать от русских". Затем он радикально изменил взгляды. Теперь Зеленский преклоняется перед прахом нацистских преступников. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии для проекта "Наше крещение. Предстоятель".

Министр отметил, что украинские власти хотят создать в Киево-Печерской лавре пантеон героев со связанными с нацистами захоронениями.

"Перековался и переобулся вплоть до того, что теперь он встает на колени перед прахом нацистских преступников, который перевозят из Европы", - указал Сергей Лавров.

Ранее KP.RU писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился, что Зеленский сможет реабилитироваться от нацизма. Таким комментарием он оценил нынешнее состояние Украины.