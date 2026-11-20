Власти Бразилии спасли домработницу после 30 лет рабского труда. Фото: IMAGO/Zoonar.com/NATEE MEEPIAN/Global Look Press

В бразильском городе Эмбу-дас-Артес вызволили из рабства измученную домработницу. Женщина 30 лет трудилась без зарплаты, выходных и отпусков. Ее содержали в непригодных для жизни условиях, рассказали в региональной прокуратуре по трудовым вопросам.

Отмечается, что власти спасли женщину 12 ноября. Она попала в тяжелые условия еще в начале 1990-х.

"Домработница, подвергавшаяся более трех десятилетий эксплуатации, не получавшая зарплату и проживавшая в унизительных условиях, была спасена из жилого дома", - проинформировали в прокуратуре.

Женщина каждый день убиралась, стирала одежду, наводила порядок и ухаживала за собаками. При этом она жила в комнате без вентиляции и душа.

Ранее юрист рассказала KP.RU о спасении мужчины в Дагестане. Он провел в рабстве 12 лет. Мужчина по совету знакомой устроился на кирпичный завод, однако там его избивали и не платили зарплату.