Ракетную опасность объявили в Тульской, Калужской, Брянской и Орловской областях. Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Жителей Тульской, Калужской, Брянской и Орловской областей предупредили об угрозе ракетного удара. Соответствующие сообщения появились в официальных каналах губернаторов в мессенджере MAX.

Глава Орловской области Андрей Клычков обратился к жителям с призывом не пренебрегать мерами предосторожности. Он рекомендовал находящимся дома укрыться в помещениях без окон, а тем, кого предупреждение застало на улице, зайти в ближайшее здание или укрытие. О ракетной опасности также сообщили главы Брянской, Тульской и Калужской областей.

Ранее KP.RU также сообщал об объявлении ракетной опасности в Башкирии. В аэропорту Уфы временно ограничили прием и выпуск воздушных судов. Жителям республики рекомендовали не поддаваться панике и найти укрытие, а пассажирам и водителям рекомендовали покинуть транспорт и зайти в безопасное помещение.