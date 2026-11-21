Экс-президент Бразилии Болсонару попал в больницу Фото: REUTERS.

Бывший бразильский лидер Жаир Болсонару госпитализирован. Его доставили в больницу с острой болью, передает портал G1.

Сообщается, что компьютерная томография выявила поражение тонкого кишечника с признаками воспаления. Сейчас Жаир Болсонару находится в сознании. Он получает необходимое медикаментозное лечение, сказано в материале.

Согласно приведенным данным, клиническая картина носит непредсказуемый характер. Самочувствие экс-президента Бразилии оставалось в норме долгое время.

Экс-главу государства ранее обвинили в попытке государственного переворота. Большинство судей первой палаты Федерального верховного суда STF проголосовали за привлечение Жаира Болсонару и его союзников к ответственности, передает KP.RU.