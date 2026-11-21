Ночью 21 ноября жителей Ленобласти предупредили об угрозе БПЛА Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

Ночью 21 ноября в Ленинградской области объявили опасность БПЛА. Предупреждение действует с 03:30. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на канале в "Макс".

Он предупредил о возможном понижении скорости работы мобильного интернета. О перехвате воздушных целей пока информации не поступало.

Беспилотная опасность также действует в соседнем Ленобласти регионе. Ее ввели ночью во Псковской области. С 04:00 в регионе недоступен для полетов аэропорт.

В ночь на 11 ноября украинские беспилотники пытались атаковать Усть-Лугу в Ленинградской области. Целью стал местный порт. В результате налета дронов на объекте произошло возгорание. Пострадали трое работников порта. В ту ночь над регионом сбили более 150 БПЛА.