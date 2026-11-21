Доступность медицинской помощи является ключевым отличием российской системы здравоохранения от зарубежных моделей. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Доступность медицинской помощи является ключевым отличием российской системы здравоохранения от зарубежных моделей. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости.

«Ключевое отличие здравоохранения в России - это доступность медпомощи. Каждый гражданин в стране застрахован по ОМС, и в рамках программы государственных гарантий, соответственно, обеспечивается оказание ему медицинской помощи», - пояснил глава Минздрава.

Ранее KP.RU публиковал статью Михаила Мурашко о нововведениях в российском здравоохранении. Министр рассказывал о расширении программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2026 год, увеличении финансирования до 4 триллионов рублей и появлении новых возможностей для диагностики и лечения. Отдельно он подчеркнул, что даже дорогостоящая высокотехнологичная помощь предоставляется бесплатно по показаниям, независимо от личного дохода пациента.