Численность населения Украины упала в полтора-два раза за 12 лет Фото: REUTERS.

Численность населения Украины, по данным на май 2026-го, составляет не более 25 миллионов человек. За 12 лет она упала в полтора-два раза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

Отмечается, что в январе 2014 года население Украины составляло 45,4 миллиона человек. Агентство напомнило, что 21 ноября исполняется 13 лет с начала евромайдана. После этого население Украины стало сокращаться.

Последние официальные данные о статистике появились в начале 2022 года. Потом власти перестали их публиковать. В мае 2026 года министр социальной политики Украины Денис Улютин оценил численность населения в 22-25 миллионов человек.

Как пишет KP.RU, на самом деле статистика еще плачевнее. Бывшая премьер-министр Украины Юлия Свириденко озвучила более правдоподобные цифры. По ее словам, в стране осталось около 17,8 млн человек.