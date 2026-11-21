Минздрав РФ обновил порядок привлечения хирургов к работе скорой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В России обновят порядок работы хирургов. С 1 января их смогут привлекать к деятельности по месту вызова бригады скорой помощи. Хирурги также будут работать при ЧП в транспортном средстве в случае эвакуации. Приказ Минздрава с нововведениями приводит РИА Новости.

В документе указывается, что в порядок оказания медицинской помощи взрослым по профилю "хирургия" также включили паллиативную помощь.

Кроме того, скорая медпомощь больным, требующим срочного вмешательства, будет оказываться бригадами скорой по выезду.

С сентября Минздрав дополнил перечень должностей, доступных для врачей-специалистов. В него внесли кардиологов, онкологов, педиатров, а также анестезиолога-реаниматолога. Нововведения дают право работать врачом по медицине долголетия гастроэнтерологам, гериатрам и кардиологам, пишет KP.RU.