Мошенники начали обманывать россиян под предлогом перерасчета коммунальных платежей. О новой схеме предупредили в МВД России. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом перерасчета коммунальных платежей. О новой схеме предупредили в МВД России.

Злоумышленники создают закрытые чаты в мессенджерах и представляются сотрудниками энергосбытовых компаний. В сообщениях они утверждают, что проводится перерасчет платы за коммунальные услуги, и предлагают пользователям подтвердить персональные данные.

Сначала у потенциальных жертв запрашивают фамилию, имя, отчество и дату рождения. Затем приходит уведомление об успешном завершении проверки, после которого человеку предлагают перейти в специальный чат-бот. На следующем этапе бот запрашивает шестизначный код. Если пользователь передает его мошенникам, те получают доступ к его аккаунту.

Ранее KP.RU подробно разбирал похожую мошенническую схему, в которой аферисты представлялись сотрудниками энергосбытовых компаний и предлагали россиянам перерасчет коммунальных платежей. Для получения доступа к аккаунтам злоумышленники создавали поддельные чаты и просили пользователей передать шестизначный код из сообщения.