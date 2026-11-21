Хегсет ввел ограничения на оборонное сотрудничество США с Канадой Фото: REUTERS.

Американское руководство снова идет на конфронтацию с Канадой. Глава Пентагона Пит Хегсет одобрил новые ограничения против Оттавы. Меры осложнят взаимодействие государств в сфере обороны, сообщает газета The Washington Post.

Шеф Пентагона при этом не вводил ограничений на процесс обмена оборонной разведывательной информацией. Меры также не затрагивают сотрудничество стран в рамках НАТО и Североамериканского командования воздушно-космической обороны.

По данным газеты, документ опубликовали еще на прошлой неделе. Пит Хегсет не давал никаких комментариев на этот счет.

Премьер Канады Марк Карни признался, что Оттава в течение последнего года рассматривала много сценариев на случай военного конфликта с США. Он уточнил, что власти оценивали в том числе гипотетическую возможность боевых действий со стороны Вашингтона на фоне заявлений о превращении Канады в "51 штат" США.