Над Ленобластью сбивают дроны ВСУ Фото: Иван МАКЕЕВ.

Над Ленинградской областью отражают беспилотную атаку. Налет дронов продолжается уже порядка двух часов. За это время над Ленобластью ликвидировали 6 БПЛА. Так проинформировал губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере "Макс".

Аэропорт Пулково в связи с атакой БПЛА временно отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

"Над территорией Ленинградской области сбито 6 БПЛА противника. Боевая работа продолжается", - известил Александр Дрозденко.

Прошлой ночью российские средства ПВО перехватили сразу 310 дронов ВСУ. В том числе, беспилотники уничтожили над Крымом, Ростовской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Белгородской, Брянской, Орловской и Псковской областями. Атаку также отразили над Московским регионом.