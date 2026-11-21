Московский городской суд признал законным решение о заочном аресте бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Московский городской суд признал законным решение о заочном аресте бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова. Апелляционная инстанция оставила постановление без изменений. Об этом говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении ТАСС.

«Оставлено без изменения», - указано в материалах суда.

Резников обвиняется в совершении особо тяжких преступлений в отношении мирных жителей Донбасса. По этому же уголовному делу проходит еще один бывший министр обороны Украины, Михаил Федоров. Оба фигуранта объявлены в международный розыск.

Ранее KP.RU сообщал, что Следственный комитет России заочно предъявил обвинения бывшим министрам обороны Украины Алексею Резникову и Михаилу Федорову. Об этом стало известно 2 октября по итогам оперативного совещания главы СК Александра Бастрыкина в Луганске. Известно, что бывшие украинские чиновники отдавали приказы о проведении операций в Донбассе в 2021–2023 и 2026 годах.