В Казани скончалась восьмилетняя девочка, которая после инъекции антибиотика потеряла сознание и оказалась в реанимации. Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Казани скончалась восьмилетняя девочка, которая после инъекции антибиотика потеряла сознание и оказалась в реанимации. Ребенок умер 8 ноября в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), не приходя в сознание. Об обстоятельствах случившегося рассказали родители в публичном обращении.

По словам семьи, 29 октября они привезли дочь в Нурлатскую центральную районную больницу из-за жалоб на боль внизу живота. После диагностики хронического цистита девочке сделали укол Цефтриаксона с новокаином. Родители утверждают, что предварительную пробу на препарат не проводили.

Примерно через пять минут после инъекции ребенок потерял сознание, произошла остановка сердца. Врачам удалось восстановить сердечную деятельность, после чего девочку перевели в реанимацию.

Через четыре часа в больницу прибыл реаниматолог из казанской ДРКБ. Девочку доставили туда на аппарате искусственной вентиляции легких. Первая компьютерная томография головного мозга не выявила отека. В последующие дни ребенку проводили процедуру управляемой гипотермии: организм охлаждали в течение пяти дней, а затем постепенно согревали.

Однако при повторной томографии обнаружили обширный отек головного мозга. По словам родителей, состояние девочки уже не позволяло провести операцию или перевезти ее в другую больницу. Семья также утверждает, что пыталась организовать перевод дочери в московскую клинику Рошаля, но сделать этого не удалось.

После смерти ребенка глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее KP.RU сообщал о другом случае смерти ребенка в больнице, после которого Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании. В Калининграде мальчик скончался спустя несколько дней после госпитализации. Его мать заявила, что медицинский персонал не обеспечил необходимый контроль за состоянием сына. По факту произошедшего расследуется уголовное дело.