В России появилась лазейка для водителей: возить бумажный ОСАГО больше не нужно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Россияне могут не возить с собой бумажный полис ОСАГО, если страховка оформлена в электронном виде. Об этом РИА Новости рассказал автоюрист Лев Воропаев.

По словам специалиста, действующее законодательство позволяет автомобилистам предъявлять электронный документ вместо распечатанного. Соответствующее право водителей в начале лета подтвердил Верховный суд РФ.

«По действующему законодательству, если у вас полис ОСАГО оформлен в электронном виде, вы можете не возить его бумажную версию с собой», — пояснил Воропаев.

При этом юрист рекомендовал все же иметь при себе распечатанную копию страховки. Это поможет избежать возможных проблем при проверке документов.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков посоветовали водителям всегда возить бумажную копию ОСАГО на случай перебоев с интернетом. В организации предупредили, что при отсутствии связи могут возникнуть сложности с оформлением ДТП через электронные сервисы. В частности, без фотофиксации максимальная выплата по европротоколу составит 100 тысяч рублей.