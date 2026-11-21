Россияне могут сфотографироваться на права по-другому: лазейка для тех, у кого плохое зрение Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Россияне, которые постоянно носят очки, могут фотографироваться в них на водительское удостоверение. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.

В ведомстве уточнили, что очки должны быть без тонированных стекол. При этом на снимке лицо автомобилиста необходимо четко запечатлеть строго анфас. Фотографироваться следует без головного убора, за исключением случаев, связанных с религиозными убеждениями. Однако и тогда головной убор не должен скрывать овал лица.

«Для граждан, постоянно носящих очки, допускается фотографирование в очках без тонированных стекол», — пояснили в министерстве.

В МВД также напомнили, что приносить готовую фотографию для оформления водительских прав не требуется. Снимок сделают непосредственно на месте выдачи документа. При этом редактирование изображения не допускается.

Ранее в МВД перечислили пять оснований для обязательной замены водительского удостоверения. Среди них истечение срока действия документа, изменение персональных данных, повреждение, утрата или кража прав. Также заменить удостоверение придется при выявлении изменений в состоянии здоровья водителя, влияющих на возможность управления автомобилем.