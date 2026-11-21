Минобороны РФ рассказало об отражении атак ВСУ в ночь на 21 ноября Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

Российские силы противовоздушной обороны сбили за минувшую ночь 275 украинских дронов над регионами государства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

Согласно сообщению, вражескую технику сбивали с 20:00 20 ноября до 08:00 по московскому времени 21 ноября.

«Перехвачены и уничтожены 275 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской областей», - сказано в сводке.

Также БПЛА уничтожили над территорией Крыма и Черного моря.

Совсем недавно армия РФ провела новую операцию в Одесской области. В ходе нее были ликвидированы две электроподстанции, обеспечивающие работу ВСУ.

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