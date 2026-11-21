15 человек пострадали, восемь – в больнице: в Хабаровске произошла утечка газа в бассейне Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

В Хабаровске 15 человек пострадали при утечке газа в бассейне «Дельфин», восемь из них госпитализированы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По данным собеседника телеканала, происшествие случилось в техническом помещении подвального типа, где произошло выделение хлора. Едкий запах распространился в помещение бассейна. В тот момент там находились 30 человек.

Ранее в Свердловской области шестеро детей отравились парами хлора во время празднования дня рождения в сауне. Инцидент произошел 16 ноября в селе Косой Брод. Всего на ухудшение самочувствия пожаловались 15 человек. Детей в возрасте от трех до 15 лет госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.