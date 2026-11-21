В США нашли следы снежного человека, но не все так просто: рассекречены архивы Фото: REUTERS.

В США следы снежного человека, обнаруженные более 40 лет назад в национальном лесу Уматилла, признали искусной подделкой. Об этом говорится в рассекреченном отчете Лесной службы США за 1982 год.

Документ содержит черно-белые фотографии предполагаемых отпечатков ног бигфута, сделанные на нескольких участках леса. Для проверки находки биолог Родни Джонсон измерил следы и изготовил гипсовые слепки. Однако результаты исследования заставили специалиста усомниться в их подлинности.

В частности, огромные отпечатки оказались менее глубокими, чем следы обуви обычных людей. Всего эксперт обнаружил восемь признаков возможной фальсификации.

«Если следы были подделаны, то кто-то приложил массу усилий и внимания к деталям. Отпечатки ступни было бы очень трудно воспроизвести. Они выглядят очень естественно», — отметил Джонсон.

К аналогичному выводу пришел специалист Пограничной службы Джоэл Хардин. Он предположил, что неизвестные намеренно организовали мистификацию, рассчитывая придать ей достоверность благодаря участию государственных ведомств.

Ранее журналист KP.RU побывал в заповеднике «Нургуш» в Кировской области, где также якобы обнаружили следы снежного человека. Их нашел местный исследователь Анатолий Фокин на берегу Вятки. Впоследствии энтузиаст предположил, что загадочное существо обитает на территории заповедника. Там даже организовали специальную тематическую площадку «Логово йети».