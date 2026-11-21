В Хабаровске начали проверку после утечки хлора в бассейне: пострадали люди Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

Прокуратура начала проверку после утечки хлора в бассейне спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин» в Хабаровске. Об этом сообщили в краевом надзорном ведомстве через мессенджер Max.

Происшествие случилось в учреждении на улице Королева. Сотрудники прокуратуры Индустриального района города проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Причиной ЧП могло стать выделение хлора в техническом помещении в подвале. Едкий запах распространился в бассейн, где находились 30 человек. Всего пострадали 15 посетителей, восемь из них госпитализировали.

Ранее в Свердловской области шестеро детей отравились парами хлора в сауне во время празднования дня рождения. Инцидент произошел 16 ноября в селе Косой Брод. Всего на ухудшение самочувствия пожаловались 15 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.