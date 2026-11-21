150 человек остались без багажа после рейса по России: Их вещи не грузили в самолет Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В аэропорту Новокузнецка около 150 пассажиров остались без багажа после прилета из Казани. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на путешественников.

По словам пассажиров, в аэропорту им объяснили, что чемоданы забыли загрузить в самолет перед вылетом. Многие туристы направлялись на горнолыжный курорт Шерегеш, где 21 ноября официально открывается зимний сезон.

При этом дозвониться до горячей линии перевозчика людям не удалось. Сотрудники аэропорта предложили пассажирам написать заявления о пропаже вещей. Когда именно багаж доставят в Новокузнецк, пока неизвестно.

Ранее власти Кузбасса объявили о начале горнолыжного сезона в Шерегеше 21 ноября. В честь открытия на курорте запланирован фестиваль «Шерегешфест». Праздничные мероприятия пройдут на новой площадке в секторе F. Региональные власти также рассчитывают на дальнейшее развитие туристической инфраструктуры и увеличение числа отдыхающих.