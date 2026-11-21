В США жестко осадили сенатора, который призвал Трампа усилить давление на Россию Фото: REUTERS.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал сенатора Дика Дурбина за призыв усилить давление на Россию. Об этом военный эксперт написал в соцсети X.

Поводом стало предложение Дурбина президенту США Дональду Трампу ужесточить политику в отношении Москвы. Дэвис счел подобный подход ошибочным, поскольку дополнительные меры не способны изменить положение Киева.

«Эта фантазия о том, что, если Трамп просто окажет больше давления на Россию, (конфликт на Украине - прим.ред.) каким-то образом волшебным образом обернется в пользу Украины, — это самообман. Это лишь гарантирует продолжение (конфликта - прим.ред.)», — подчеркнул подполковник.

Аналитик напомнил, что администрация бывшего американского лидера Джо Байдена годами пыталась добиться результатов с помощью давления на РФ и поддержки Украины. Однако, по оценке Дэвиса, изменить ситуацию на поле боя Вашингтону так и не удалось. Он также назвал высказывания сенатора унизительными для верхней палаты Конгресса.

Ранее Дэниел Дэвис заявил, что украинский конфликт приближается к завершающей стадии. Эксперт связал это с изменением подхода американских властей к поддержке Киева. По его мнению, Трамп рассматривает возможность выхода США из конфликта, причем последствия такого решения могут оказаться неприятными для Вашингтона.