СК возбудил уголовное дело по факту госпитализации детей в Хабаровске из-за утечки хлора в бассейне Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Три ребенка оказались на больничных койках в результате инцидента с утечкой хлора, произошедшего в хабаровском плавательном комплексе «Дельфин». Об этом РИА Новости рассказали представители регионального министерства здравоохранения.

«Трое детей госпитализированы в краевую больницу Пиотровича в состоянии средней тяжести», - сообщили в ведомстве.

По уточненным данным СК, общее число пострадавших от выброса химикатов достигло восьми человек, среди которых числятся и взрослые посетители. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас правоохранительные сотрудники разбираются в причинах случившегося.

На днях в Хакассии на федеральной трассе Р-257 случилась серьезная авария. В результате пострадали четверо человек. Двое из них - маленькие дети. У малышей диагностировали множественные травмы.