ВС России авиабомбами ФАБ-500 поразили пункт управления БПЛА ВСУ под Харьковом Фото: Кирилл ЛОМАКИН.

Российские военные нанесли удар пятью авиабомбами ФАБ-500 по пункту управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, операцию провели экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России. Целью стал пункт управления беспилотными летательными аппаратами одного из украинских пограничных отрядов.

Ранее российская авиация уничтожила еще один пункт управления БПЛА противника в зоне ответственности группировки войск «Запад». Тогда экипаж Су-34 нанес удар по объекту и находившимся там украинским военнослужащим. Для поражения цели использовались авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции. В Минобороны уточняли, что с уничтоженного пункта украинские военные управляли беспилотниками.