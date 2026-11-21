На Пхукете задержали находящуюся в розыске семейную пару из России. Фото: Pogiba Alexandra/ news.ru/ Global Look Press

Супружеская пара из России, находящаяся в розыске за мошенничество и отмывание около 150 миллионов рублей, задержана иммиграционной полицией на Пхукете. Об этом пишет местное издание Khaosod со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, супруги сменили имена и получили гражданство Вануату, чтобы беспрепятственно въехать в королевство. На острове Пхукет они поселились в доме элитного жилого комплекса. Однако через некоторое время правоохранители вычислили их местонахождение и задержали.

«Смена имен и иностранное гражданство не помогли им остаться незамеченными», - заявили в полиции.

Разрешения на пребывание в Таиланде у задержанных аннулированы. В ближайшее время супругов депортируют. На родине граждан собираются привлечь к ответственности.

KP.RU прежде писал, что недавно в Таиланде на контрольно-пропускном пункте также задержали 45-летнего россиянина. Он пытался нелегально пересечь границу. Мужчина подозревается в кибератаках.