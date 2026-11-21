Володин: ГД взяла на особый контроль регулирование семейного обучения в России Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

В Госдуме решили взять под особый контроль правила семейного образования, на котором сегодня обучаются около 100 тысяч российских школьников. О планах думы сообщил председатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин в «Максе».

Данным вопросом озаботились депутаты КПРФ и Брянской областной думы. Они подготовили два документа, которые обязывают таких учеников сдавать промежуточную и итоговую аттестации.

«Считаю этот вопрос важным не только для многих семей, дети в которых ушли на эту форму обучения, но и в целом для системы образования. На ближайшем заседании совета Государственной думы обязательно поставим на отдельный контроль рассмотрение этих законопроектов», - написал Володин.

Спикер подчеркнул, что профильные комитеты должны провести широкое обсуждение этих мер, чтобы не создать искусственных барьеров и лишних трудностей для детей.

KP.RU ранее информировал, что в школах РФ скоро появятся учебники о правильном питании. Они будут предназначены для 5-9 классов.