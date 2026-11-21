В России захотели увеличить остатки маткапитала: счет пойдет на десятки тысяч рублей. Фото: Ultraskrip / Shutterstock / Fotodom

В России предложили увеличить максимальную единовременную выплату из остатков материнского капитала с 10 до 20 тысяч рублей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко в беседе с ТАСС.

Парламентарий напомнил, что сейчас семьи могут свободно распоряжаться неиспользованными средствами маткапитала, если их остаток не превышает 10 тысяч рублей. По мнению депутата, действующий лимит необходимо пересмотреть, чтобы родители могли использовать больше оставшихся денег.

«Считаю целесообразным увеличение выплаты остатка материнского капитала, которым могут воспользоваться родители на свое усмотрение, особенно в преддверии праздников, когда все траты переходят в разряд незапланированных», — пояснил Антропенко.

В качестве примера депутат привел семьи, у которых осталось 12–15 тысяч рублей. Такой суммы может не хватить на дополнительное образование ребенка, однако получить ее целиком наличными по действующим правилам нельзя.

Ранее специалисты объяснили, как россияне могут получить неиспользованные средства материнского капитала. Для этого необходимо подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или Социальный фонд. Выплата предоставляется независимо от доходов семьи и возраста детей, если остаток на сертификате не превышает 10 тысяч рублей.