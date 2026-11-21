Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о проводимой в городе планомерной работе по обновлению газорегуляторных пунктов. Они отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах.

«Приступили к обновлению двух газорегуляторных пунктов, которые обеспечивают газоснабжение в районе Черемушки», – отметил заммэра.

Модернизацию решили проводить в связи с длительной работой газового оборудования. Работы выполнят в сжатые сроки без отключения потребителей.

Вместо двух ГРП установят один современный мощностью 600 кубометров в час. Его изготовили из российских составляющих на собственном производстве АО «Мосгаз».

Среди преимуществ нового оборудования - высокая степень надежности и пониженные шумовые характеристики. Это отвечает требованиям безопасности.

Дополнительно обеспечат перекладку подводящих стальных газопроводов. Кроме того, проведут благоустройство вокруг сооружения.

Новый пункт оборудуют автоматическими запорными устройствами. Это позволяет контролировать его работу в режиме реального времени из центральной диспетчерской.