Из Германии хотят выслать больше 2,5 млн человек: украинским беженцам тоже достанется. Фото: IMAGO/Rolf Zollner

В Германии сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла выступил за высылку из страны до 2,6 миллиона человек, включая беженцев с Украины. Об этом политик заявил в подкасте газеты Bild.

По мнению Хрупаллы, в первую очередь страну должны покинуть иностранцы, утратившие законные основания для проживания, а также преступники. В дальнейшем Германия должна добиваться возвращения беженцев на родину, если ситуация в их странах улучшится.

«Если конфликт на Украине завершится или ситуация с безопасностью в Сирии и Афганистане улучшится настолько, что защита больше не потребуется, люди должны будут вернуться. И здесь речь идет о 2,6 млн [человек]», — подчеркнул политик.

По данным Bild, к середине 2026 года около 259 тысяч иностранцев были обязаны покинуть ФРГ после отказа в убежище. Однако 77% из них получили временную отсрочку депортации. При этом эксперт по миграции Даниэль Тим указал, что массовая высылка невозможна без индивидуального рассмотрения обстоятельств каждого человека.

Ранее сопредседатель АдГ Алиса Вайдель призвала украинских беженцев вернуться домой после завершения конфликта. Политик подчеркнула, что Германия не должна предоставлять убежище людям, которые больше не нуждаются в защите. Вместе с тем она выступила за сохранение возможности проживания в стране для квалифицированных иностранных специалистов.