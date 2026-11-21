В Курской области после атаки ВСУ на автомобиль пострадали мужчина и женщина Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Вооруженные силы Украины атаковали гражданский автомобиль в селе Щекино Рыльского района Курской области. В результате пострадали 47-летний мужчина и 55-летняя женщина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.

Мужчина получил акубаротравму, ожог и осколочные ранения лица, шеи и груди. У женщины диагностировали акубаротравму. Оба пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью, после осмотра врачи решили наблюдать за ними амбулаторно.

Ранее KP.RU сообщал, что в результате массированной атаки на Курскую область 19 ноября пострадали 13 человек. Также были повреждены более сотни домов и автомобилей, а в Хомутовском районе — объект энергетики.